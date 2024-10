Ganz nach ihrer Devise „Bild und Bildung“ nach Bruck zu bringen, zeigt Christine Pantak bei der neuen Ausstellung „Farbe auf Glas“ die Werke von Künstlern aus dem kroatischen Hlebine in ihrer Galerie RO34. Diese stellen nicht nur eine Reise in die volkstümlichen Gepflogenheiten einer 1300 Einwohner großen Gemeinde im Norden Kroatiens dar, sondern sind auch ein Einblick in eine Kunstform, die in der heutigen Wahrnehmung keine bedeutende Rolle mehr spielt – die Hinterglasmalerei.