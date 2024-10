Mit der in diesem Frühjahr eröffneten Galerie KU.SCH.AIN – Kunst.Schafft.Inklusion hat die Lebenshilfe in Bruck einen Raum geschaffen, in dem sich kreative, künstlerische Köpfe mit und ohne Behinderungen miteinander vernetzen können. Im Atelier fand nun ein Malprojekt statt, das diese Zielsetzung vermutlich genau erfüllt.