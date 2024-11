Das Positive zuerst: Im Oktober wurden im Bezirk Mürzzuschlag zwar 218 Personen arbeitslos, aber 223 Personen beendeten die Arbeitslosigkeit. In Bruck ist es ähnlich: 445 Personen wurden arbeitslos, aber 510 Personen fanden einen Job. Der Saldo ist also in beiden Bezirken positiv. Und im Vergleich zur gesamten Steiermark, die eine Arbeitslosenquote von 5,5 Prozent aufweist, liegt Mürzzuschlag mit 4,3 Prozent klar besser, Bruck mit 5,6 Prozent nur leicht darüber.