Die Bezirke Bruck und Mürzzuschlag gehören zu den wenigen im Land Steiermark, die derzeit weniger Arbeitslose als vor einem Jahr aufweisen: Bruck liegt um 0,7 Prozent darunter, Mürzzuschlag um 1,0 Prozent. Zum Vergleich: In Leoben liegt die Arbeitslosigkeit derzeit um 10,2 Prozent höher als vor einem Jahr, in Graz um 9,9 Prozent, in Voitsberg sogar 14,1 Prozent. Aber was sind die Ursachen für diese Stabilität im Mürztal?