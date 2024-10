Die Lehrbuchkarriere eines US-amerikanischen Basketballers verläuft so: Highschool, College und in die NBA. Wer es von der Universität nicht durch das Nadelöhr und hinein in die beste Liga im Basketball schafft, auf den wartet nach der Graduierung oft der Flug nach Europa oder auf andere Kontinente. Dort warten unzählige Teams nur darauf, ihre Kader mit fähigen Punktspielern und Verteidigern aus dem Mutterland des Sports aufzuwerten.