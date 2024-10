Das Rennfahrtalent Michael Tautscher ist seit dem vergangenen Wochenende der neue Gesamtsieger des „Junior Cup“ im Bergrennen und somit Europas schnellster Unter-20-Jähriger in dieser Motorsportdisziplin. „Diesen Titel hat in Österreich noch nie jemand gewonnen“, weiß der Brucker, der eine Konkurrenz aus internationalen Fahrern hinter sich ließ. „Beim Sieg am Wochenende waren alle im Team happy, aber im ersten Moment habe ich es selbst nicht realisiert. Erst am Abend habe ich gecheckt, was passiert ist“, erzählt der 19-Jährige.