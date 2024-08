Vergangenes Wochenende war erneut die MotoGP zu Gast in Spielberg – High Speed inbegriffen. Stefan Seidel, technischer Geschäftsführer (CTO) von Pankl erklärt in diesem Zusammenhang, dass in den Bikes zahlreiche Teile des Unternehmens verbaut sind. „Das sind unter anderem Motorkomponenten wie Pleuel und Kolben, Chassis-Komponenten, Rahmenteile sowie Getriebekomponenten. Einige der verbauten Teile wurden auch additiv gefertigt – also mittels 3D Druck.“