In Zeiten des Klimawandels scheint in vielen Bereichen der Gesellschaft kein Stein auf dem Anderen zu bleiben. Erneuerbare Energie, umweltschonende Fertigung, Wiederverwertbarkeit – all das und mehr wird für viele Menschen immer wichtiger. Auch vor dem Motorsport, traditionell ein Bereich mit negativem Umweltimage, machen diese Entwicklungen nicht Halt: So will man etwa in der Formel 1 ab 2026 nur noch mit hundertprozentig nachhaltigem Sprit fahren.

Max Verstappens Red-Bull soll ab 2026 mit grünerem Treibstoff unterwegs sein © Expa/ Eibner/ Memmler

Mit der Fédération Internationale de l’Automobile (kurz FIA) hat sich der Dachverband des Motorsports ebenfalls dem Nachhaltigkeitsgedanken verschrieben. Bereits 2011 hat man in diesem Zusammenhang mit der sogenannten „Environmental Accreditation“eine eigene Zertifizierung für Partnerunternehmen eingeführt. Ziel der Initiative ist es, Zulieferer zu motivieren, nachhaltige Maßnahmen in ihren Unternehmen umzusetzen und damit auch außerhalb des Motorsports Impulse für Nachhaltigkeit zu setzen.

Nachhaltigkeit in der Strategie verankert

Ausgezeichnet wird in drei Kategorien, wobei eine 3-Sterne-Zertifizierung die höchste und am schwierigsten zu erreichende ist. Genau diese erhielt nun kürzlich beim ersten Versuch das Kapfenberger Unternehmen Pankl Racing Systems, wo man seit einigen Jahren mit Photovoltaikanlagen, intelligenten Heiz- und Lüftungssystemen und Kreislaufwirtschaft eine umfassende Nachhaltigkeitsstrategie verfolgt. Unter anderem kommt das im Vorjahr eröffnete Aerospace-Werk ohne fossile Brennstoffe aus.

Das Zertifikat für Pankl © Pankl Racing Systems / Kundigraber

„Man mag es kaum glauben, aber das Thema Nachhaltigkeit ist bei uns seit Jahren fest in der Strategie verankert“, meint Stefan Seidel, technischer Leiter bei Pankl Racing Systems. Für das Unternehmen sei es wichtig, Komponenten zu entwicklen, die Fahrzeuge möglichst effizient voranbringen – egal mit welcher Antriebsart. „Wir wissen aber auch, dass wir eine große Verpflichtung gegenüber unseren Standorten haben. Hier nachhaltige Maßnahmen zu setzen, ist für uns als großes Unternehmen in der Region essenziell“, so Seidel.

Schlüssel zum Erfolg

Umso größer ist die Freude über die Zertifizierung: „Das stimmt mich persönlich schon sehr stolz.“ Für Pankl bietet der Motorsport seit Jahren eine Möglichkeit, neue Technologien und Innovationen zu testen, um diese in weiterer Folge im Idealfall zu industrialisieren. Leichteren Fahrwerks- und Antriebskomponenten und leistungsstärkere Motoren sind dabei nur einige der Stellschrauben, an denen gedreht wird. Für den Motorsport sei es zudem oft nicht nur wichtig, schnell zu sein, sondern mit weniger Kraftstoff weitere Strecken zurückzulegen.

Stefan Seidel, CTO Pankl Racing Systems © Pankl Racing Systems / Kundigraber

„Innovation, Forschung und Entwicklung sowie der Racing-Spirit sind unser Schlüssel zum Erfolg“, sagt Seidl. Zusammen mit der flexiblen, breit aufgestellten Produktion könne man dadurch als starker Partner für Motorsport-Kunden, sowie jene in der Luftfahrt und High-End-Automobil-Industrie, auftreten.