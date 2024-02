Vor wenigen Tagen wurde die Firma Pankl Racing Systems vom Land Steiermark ausgezeichnet: Es ist in der Kategorie der Betriebe mit mehr als 100 Beschäftigten zum „familienfreundlichsten Arbeitgeber“ erkoren worden. Der Weltmarktführer in den Bereichen Motorsport, Supersportwagen und Luftfahrt setzt schon seit Langem auf familienfreundliche Unternehmenskultur, wie Pankl-Vorstand Wolfgang Plasser betont: „Wir haben in unserer Belegschaft einen Frauenanteil von 30 Prozent, das ist sehr viel für ein Technologieunternehmen. Die Frauen sind auch in der Produktion sehr stark vertreten – und bei den Lehrlingen.“