Alljährlich ermittelt das Magazin „Top of Styria“ der Wirtschaftskammer Steiermark die 100 umsatzstärksten Unternehmen im Bundesland. Auch in der Liste für 2023 sind unter zahlreichen Branchengrößen einige Unternehmen aus der östlichen Obersteiermark zu finden: so stammen sieben davon aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag und fünf aus Leoben.