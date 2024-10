Das lange Warten hat ein Ende: Wie Verkehrsreferent Anton Lang am Mittwoch bekannt gab, soll die B 23 (Lahnsattel Straße) am Donnerstagmittag wieder komplett für den Verkehr freigegeben werden. Aufgrund von massiven Unwetterschäden war die Straße seit 1. April im Bereich der Tunnelanlage „Totes Weib“ komplett gesperrt, was unter anderem im abgeschnittenen Neuberger Ortsteil Frein für Unmut sorgte.