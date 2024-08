Seit 1. April arbeiten zwölf Mann mit vier Spezialbohrgeräten an der Baustelle, um eine Befahrung der Straße wieder möglich zu machen. Seit damals, also seit fast fünf Monaten müssen die Bewohner der Frein einen Umweg über Mariazell und das Niederalpl in Kauf nehmen, um Mürzzuschlag zu erreichen, wo sie einkaufen, zu den Ärzten gehen und ihre Bankkonten haben. Das bedeutet einen Umweg von 84 Kilometern hin und retour.