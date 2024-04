Die Stürme des Osterwochenendes haben in der ganzen Steiermark ihre Spuren hinterlassen: dutzende Straßenabschnitte mussten aufgrund von umgefallenen Bäumen oder herabgestürzten Felsbrocken zumindest kurzfristig gesperrt werden. Besonders schwere Schäden gab es auch auf der B23 (Lahnsattelstraße) zwischen Neuberg an der Mürz und Frein, im Bereich der Tunnelanlage „Totes Weib“ zu beklagen: mehrere Felsstürze, Steinschläge sowie um- und abgestürzte, entwurzelte Bäume sorgten dort am 1. April für eine Totalsperre.