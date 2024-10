Mit 1. Oktober ist das Projekt „Medmobil 1450“ in der Steiermark gestartet. Das bescherte den drei Pilotregionen Leibnitz-Wildon, Bruck-Kindberg, Weiz-Gleisdorf einen verlängerten ärztlichen Visitendienst bis vier Uhr morgens. Damit sollen Fahrten in Spezialambulanzen verhindert und zugleich die ärztliche Versorgung in den ländlichen Regionen verbessert werden.