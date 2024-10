Während letzte Woche noch zahlreiche Pankl-Lehrabsolventinnen und Absolventen mit Auszeichnung bei den „Stars of Styria“ geehrt wurden, sind im September wieder 50 junge Menschen in ihr erstes Lehrjahr beim Hochtechnologie-Unternehmen gestartet, so viele wie noch nie zuvor. In zehn unterschiedlichen Berufen bildet das Unternehmen die Fachkräfte von morgen aus, neben Zerspanungstechnik und Betriebslogistik ist heuer erstmals Mechatronik dabei.