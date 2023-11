Er gehört zu den reichsten Österreichern und selbst wenn Stefan Pierer im oberösterreichischen Mattighofen mit KTM groß geworden ist, so gibt es eine tiefe Verbundenheit zu seiner Heimat. Und das nicht erst, seit er Pankl Racing übernommen und in Kapfenberg etabliert hat. Schon seit etwa zehn Jahren investiert der aus der Ortschaft Etmißl im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag stammende Pierer in die Region, wo er und seine Frau Claudia aufgewachsen sind. Insbesondere in Aflenz.