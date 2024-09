Starke Regenfälle ergossen sich Mitte September über große Teile Österreichs und richteten auch im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag teils schwere Schäden an. In Kapfenberg, der größten Stadt des Bezirks, standen etwa am Sonntag Teile der Innenstadt völlig unter Wasser. Der Grundwasserspiegel stieg ebenfalls an und sorgte im Alpenstadion für eine mehr als feuchte Laufbahn, die zwischenzeitlich bis zu 40 Zentimeter unter Wasser stand.