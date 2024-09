Eine schreckliche Tragödie erschütterte am Montag den Kindberger Ortsteil Mürzhofen: Ein 36-Jähriger war dort kurz nach 13.30 Uhr in einem Wohnhaus tot aufgefunden worden, aufgrund der Verletzungen des Mannes ging man von einer Straftat aus. Umgehend begaben sich mehrere Polizeistreifen auf den Weg zum Tatort, zeitgleich wurde eine Alarmfahndung ausgerufen.

Im Zuge der ersten Ermittlungen konnte man eine Beschreibung des möglichen Tatverdächtigen herausfinden. Bereits kurze Zeit später konnten Polizisten der Polizeiinspektion Kapfenberg und eine Diensthundestreife (Tasso Nord) den 14-jährigen Bruder des Opfers in der Nähe des Tatortes festnehmen. Die mutmaßliche Tatwaffe (eine „Deko-Axt“) wurde in seinem Rucksack sichergestellt.

Längerer Streit führte zu Mord

In der Nacht auf Dienstag konnte der Verdächtige anschließend im Beisein eines Rechtsbeistandes zum Tatverdacht vernommen werden. Der 14-Jährige zeigte sich dabei umfassend geständig: So gab der Jugendliche an, seinen Bruder aufgrund eines bereits länger schwelenden Streits mit der Tatwaffe attackiert und schließlich getötet zu haben.

Das Geständnis wird nun von den Ermittlern überprüft und ist weiterhin Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der 14-Jährige soll noch heute in die Justizanstalt Leoben überstellt werden. Die Staatsanwaltschaft Leoben, die gemeinsam mit Ermittlern des Landeskriminalamtes am Tatort die ersten Ermittlungen durchführte, hat zudem die Obduktion des 36-jährigen Opfers angeordnet.