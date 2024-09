Am Montagnachmittag gegen 14 Uhr kam es in einem Haus in Mürzhofen in der Gemeinde Kindberg (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) zu einem Gewaltverbrechen. Ein Mann kam dabei ums Leben. Im Verdacht steht ein Jugendlicher, der nach einer Alarmfahndung von der Polizei festgenommen werden konnte.

Die Tat war gegen 14 Uhr in einem Haus in Mürzhofen. Über die Waffe ist ebenso wenig bekannt wie über das Motiv. „Der Verdächtige wird derzeit einvernommen“, so ein Sprecher der LPD.

Der Jugendliche soll nach der Tat geflohen sein. Nach einem Notruf wurde eine Alarmfahndung eingeleitet, Beamte kamen dem Gesuchten bald auf die Spur.

Die Staatsanwaltschaft Leoben sowie das Landeskriminalamt Steiermark haben die Erhebungen vor Ort aufgenommen.

Mehr in Kürze.