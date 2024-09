Am Montag wurde der Kindberger Ortsteil Mürzhofen zum Schauplatz eines schrecklichen Gewaltverbrechens: Ein 14-Jähriger soll dort in einem Wohnhaus seinen 36-jährigen Bruder umgebracht haben, bei der Einvernahme in der Nacht auf Dienstag zeigte sich der Jugendliche zur Tat umfassend geständig. Die beiden seien bereits länger im Streit gewesen, ehe der 14-Jährige seinen Bruder mit einer Art „Wikinger-Axt“ attackierte und letztendlich tötete.