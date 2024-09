Gegen acht Uhr morgens begann eine 39-jährige Mopedlenkerin auf der Grazer Straße in Hönigsberg einen Abbiegevorgang. Dabei brachte sie ihr Gefährt zum Stillstand, ein Pkw-Fahrer hinter ihr dürfte das nicht bemerkt haben. Der 25-Jährige fuhr auf das stehende Moped auf.

Die 39-jährige Lenkerin verletzte sich durch den Unfall schwer und wurde in das LKH Hochsteiermark in Bruck an der Mur gebracht. Sie trug zum Unfallzeitpunkt einen Helm. Ein Alko-Test mit dem Pkw-Lenker verlief negativ.

Immer wieder kommt es zu schweren Unfällen von Mopeds mit Autos. Erst vor einem Monat wurden eine minderjährige Mopedlenkerin und ihre Beifahrerin in Kapfenberg von einem Pkw erfasst und verletzt, in Traboch stießen vor zwei Wochen ebenfalls zwei Jugendliche auf einem Moped mit einem Auto im Überholvorgang zusammen.