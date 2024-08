Viele Steirer verfolgen seit Monaten gespannt, wie der Baufortschritt in der Bärenschützklamm in Mixnitz vor sich geht. Das beliebte Ausflugsziel in der Gemeinde Pernegg hat bis vor dem Unglück vor knapp vier Jahren mit drei Toten Jahr für Jahr 40.000 Besucherinnen und Besucher angelockt.