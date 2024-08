Die Kapfenbergerin Daniela Kennedy zeigt sich tief betroffen vom Tod Richard Lugners, mit dem sie seit 17 Jahren eng befreundet war: „Ich wusste natürlich, dass er nicht gesund ist, aber er hatte so eine starke Natur. Ich dachte, der wird sicher 107 Jahre alt.“ Oft und gerne war sie mit dem am Montag verstorbenen Baumeister und Society-Löwen in Wien unterwegs: „Er ist immer fortgegangen, und er unterhielt sich sehr gerne mit mir. Zumindest zweimal pro Woche hat er mich angerufen, und ich bin nach Wien gefahren. Das waren immer extrem lustige Abende“, erzählt Kennedy, die aber eines betont: „Ein Paar waren wir nie!“