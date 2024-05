Der Name Kennedy ist nicht nur in den USA, sondern auch hierzulande den meisten Menschen ein Begriff. Dass es einen Konnex nach Österreich, genauer gesagt Kapfenberg, gibt, würde man auf den ersten Blick gar nicht vermuten. Doch Daniela Kennedy weiß das Gegenteil zu berichten.

Sie hat sich nicht nur als Künstlerin einen Namen gemacht, sondern auch durch ihre Ehe - verheiratet ist sie nämlich mit einem Mann namens John S. Kennedy. Nicht zu verwechseln mit John F. Kennedy, dem ehemaligen US-Präsidenten, der bei einem Attentat ums Leben kam.

© KK/PRIVAT

„Mein Mann ist Teil des Kennedy-Clans“, erzählt die Steirerin. Mit dem Präsidenten sei er allerdings nur weitschichtig verwandt. Über wie viele Ecken, das kann Kennedy gar nicht sagen: „Meine Freundinnen wissen das dafür genau, sie haben alles nachgelesen.“ Für sie selbst sei das stets Nebensache gewesen. Bei anderen wiederum sorgt dieses Detail für reges Interesse. So sehr, dass Kennedy regelmäßig im Fernsehen zu sehen ist.

„Noch sind wir nicht geschieden“

Bei „Barbara Karlich - Talk um 4“ erzählt Daniela Kennedy am Freitag über ihre Ehe, aber auch über die anstehende Scheidung. „Noch sind wir nicht geschieden, die Papiere sind noch nicht durchgegangen“, erzählt sie gegenüber der Kleinen Zeitung. „Das Interview bei Barbara Karlich war sehr emotional, ich habe auch seinem Abschiedsbrief an mich vorgelesen.“ Was davon ausgestrahlt wird, werde sich zeigen.

Kennengelernt über Dating-Seite

Doch wie hat sie ihren Noch-Ehemann überhaupt kennengelernt? „Über die Dating-Plattform millionairematch.com“, erzählt Kennedy. Das erste Treffen kam, so die Steirerin, am Frankfurter Flughafen zustande, weil beide gerade auf der Durchreise waren. Nach einer zweijährigen Beziehung folgte 2017 die Hochzeit, wie Kennedy weiter erzählt. Geheiratet wurde im engsten Kreis, nur das Paar und die Trauzeugen waren anwesend. Egal wie nah oder weitschichtig verwandt mit den berühmten Kennedys - bis heute spricht Daniela Kennedy in höchsten Tönen von ihrem Noch-Ehemann: „Ich habe ihn geliebt. Das zählt. Sonst kann man mit keinem Mann zusammen sein.“

Inzwischen dürfte sie aber für Neues bereit sein. Zuletzt suchte sie auf ATV die große Liebe. Manchen dürfte sie auch als Ex-Freundin des Reality-TV-Stars Richard Lugner bekannt sein. Falls sich jetzt dennoch jemand fragt „Kenn ich die?“, hat Kennedy die passende Antwort: Einen Song, den sie am Freitag gelauncht hat. „Servus ich bin die Kennedy“, singt sie darin.