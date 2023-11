Kennedy

60 Jahre nach seiner Ermordung am 22. November 1963 wirft diese sehenswerte Dokumentation einen tiefen Blick auf den US-Präsidenten John F. Kennedy und geht auch der Frage nach, was sein Charisma ausmachte. Die Doku, die auf einem Vierteiler basiert (in der ARD-Mediathek abrufbereit), zeichnet den Werdegang Kennedys nach, versucht, Erklärungen für seine enorme Strahlkraft zu finden, spart aber auch die Schattenseiten seiner Persönlichkeit nicht aus. 20.15 Uhr, ARD

Miami Vice

Die Kinoversion ist deutlich düsterer geraten als die Kultserie aus den 1980er-Jahren mit Don Johnson und Philip Michael Thomas. In diesem Film aus dem Jahr 2006 sind Colin Farrell und Jamie Foxx als Drogenfahnder zu sehen. Auch lässig, aber Johnson war cooler. 20.15 Uhr, ZDF

Falling Down – ein ganz normaler Tag

Beklemmende Chronik eines Amoklaufes, die längst zum (nicht unumstrittenen) Klassiker geworden ist. Michael Douglas spielt den Biedermann, der an einem Sommertag in Los Angeles nach alltäglichen Unzumutbarkeiten die Nerven wegschmeißt und durchdreht. 21.45 Uhr, Arte

Gemini Man

Science-Fiction-Abenteuer von Ang Lee mit Will Smith in einer Doppelrolle als gelinkter CIA-Agent und dessen eigener Klon. 22.15 Uhr, ZDF

Ready or Not

Die Vorstellungsrunde bei den Eltern ihres Verlobten hat sich Grace (Samara Weaving) anders vorgestellt. Als „Bewährung“ muss sie ein Spiel bestehen, bei dem allerlei blutiges Werkzeug zum Einsatz kommt. Rabenschwarze Horrorgroteske, nichts für schwache Nerven. 22.45 Uhr, ATV

Waldheims Walzer

Immer wieder sehenswerter Dokumentarfilm von Ruth Beckermann zu Kurt Waldheim und dessen Erinnerungslücken. Arte Mediathek