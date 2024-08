Ein Steinschlag überraschte Anfang Juli mehrere Wanderer im Hochschwabgebirge und zerstörte Teile des Ochsensteigs auf dem Weg zum Hochschwabgipfel. Nach einem Monat ist der schmale Steig entlang der Felswände nun wieder begehbar. Die Bergrettung Kapfenberg bohrte neue Eisenstangen in den Fels und beseitigte Geröll. „Da hing einiges in der Wand, das herausgeholt werden musste“, sagt Ludwig und ergänzt weiter: „Es ging aber trotzdem schneller als gedacht.“ Die Co-Pächterin der Voisthalerhütte am Hochschwab freut sich, nun wieder Wanderer über den Weg bei sich begrüßen zu dürfen.