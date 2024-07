Das Unwetter von der Nacht auf Dienstag hat auch am Hochschwab gewütet. Die Zufahrtsstraße zur Voisthalerhütte wurde in Mitleidenschaft gezogen, teilweise weggespült. „Da sind zum Teil zwei Meter tiefe Gräben in der Straße“, sagt Hütten-Chefin Lisi Schleicher. Zu Fuß kommt man an den Gräben vorbei, kann auf der Seite gut vorbeigehen. Aber eine Zufahrt mit dem Auto ist nicht möglich. „Beim Lift ist das Ende für die Autos erreicht“, sagt sie. Jetzt muss die Straße wieder hergerichtet und Lebensmittel zur Hütte gebracht werden.