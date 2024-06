Am Mittwoch kam es am Hochschwab zu einem schwierigen Einsatz der Bergrettung Thörl. Nach einem plötzlichen Wetterumschwung verbrachten die beiden die Nacht in der sogenannten „Fleischer-Biwakschachtel“, die sich etwa 150 Meter unter dem Hochschwabgipfel befindet. Am nächsten Morgen setzten sie ihren Weg in Richtung Häuslalm fort. Kurz nach dem Aufbruch zog sich dabei einer der beiden eine Fußverletzung zu, wodurch eine Fortsetzung der Wanderung unmöglich wurde. Die Wanderer kehrten zur Biwakschachtel zurück und alarmierten die Bergrettung.