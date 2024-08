Es ist ein Auf und Ab mit den Geschäften in der Brucker Innenstadt: Neben Neueröffnungen wie jener des Sardineums oder des neuen Skateshops, musste man seit Jahresbeginn einige schmerzhafte Abgänge verzeichnen. Abseits der Schließung des Marionnaud-Standorts in der Mittergasse, sperrten im Juli auf einen Schlag das Musikgeschäft Eberhard und das Fachgeschäft „Ertl Jeans“ zu, letzteres nach weniger als einem Jahr.

Zumindest modischer Neuzuwachs hat sich aber bereits angekündigt: Mit 1. Oktober eröffnet Elisabeth Arzberger-Mandl am Brucker Hauptplatz das Geschäft „Tragbar“ und erfüllt sich damit einen kleinen Traum. Die Entscheidung für den Standort war, für sie, eine bewusste: „Ich sehe so großes Potenzial in Bruck. Für mich ist die Stadt einfach sehr lebenswert.“ Hinsichtlich der Herausforderungen, die Bruck und der Einzelhandel im Allgemeinen bieten, gibt sie sich kämpferisch: „Es ist keine leichte Zeit, aber etwas Einfaches will ich nicht. Ich nehme die Herausforderung an.“

Eröffnet wird im Oktober © KLZ / Moritz Prettenhofer

Auf der Geschäftsfläche des „Concept-Stores“, der erste seiner Art in Bruck, soll im Herbst eine Kombination aus Damenmode und Gastronomie geboten werden. Die Abwechslung im Sortiment und das Einkaufserlebnis stehen dabei im Vordergrund: „Es wird ein Geschäft, wo man ein gewisses Erlebnis dargeboten bekommt. Man kann schmökern, gustieren, und Menschen treffen“, erklärt Arzberger-Mandl das Konzept.

Zwischen Gastro, Mode und Mitbringsel

Im Idealfall möchte man im „Tragbar“ modisch Woche für Woche Neues präsentieren. „Die Mode ist sorgfältig ausgesucht, der Nachhaltigkeitsgedanke steht dabei im Vordergrund“, sagt die gebürtige Kapfenbergerin. Gastronomisch wird auf kalte Snacks gesetzt. Als Besonderheit wird man zudem einen eigenen Gin anbieten. Abseits davon sollen kleine Mitbringsel im Geschäft erhältlich sein.

„Ich glaube generell, dass der Kunde in die Geschäfter zurückkommen wird. Man findet dort etwas Greifbares vor und hat jemanden zum Ansprechen da“, meint Arzberger-Mandl. Sie selbst kommt aus dem Gastronomiebereich: Nach der Matura in Kapfenberg legte sie das Tourismuskolleg in Salzburg ab. Es folgten Stationen als Hotelmanagerin am Wolfgangsee, im Veranstaltungsbereich auf der Alm in Tirol und im Hofwirt in Seckau. Im Gespräch wird schnell klar, wie viel ihr diese Zeit bedeutet hat.

Nun wagt Arzberger-Mandl den Schritt in die Selbstständigkeit. Bis zur großen Eröffnung im Oktober ist noch einiges zu tun, derzeit finden erste Stemmarbeiten im künftigen Geschäft statt. Das Immobilienbüro, das bisher den Standort am Koloman-Wallisch-Platz bewohnte, siedelt in den ersten Stock.

Im Concept-Store werden Mode und Gastronomie miteinander verbunden © KLZ / Moritz Prettenhofer

„Bei den Umbauarbeiten sind viele regionale Firmen beschäftigt. Für mich ist es ein großes Anliegen regional zusammenzuarbeiten, auch in Zukunft“, meint Arzberger-Mandl und lobt den unternehmerischen Zusammenhalt in der Innenstadt: „Man spürt die Einheit und merkt den Zusammenhalt. Ich denke, es gibt in der Region genug Kaufkraft für uns alle.“