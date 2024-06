Seinen Namen hat das Taflo von seinen Besitzern: Die Anfangsbuchstaben von Tanja Pucher und Florian Deutschmann ergeben die Bezeichnung des Bistros, das sich in Bruck an der Mur längst einen Namen gemacht hat. Aber nicht nur: Schon im vergangenen Jahr hat der Falstaff in seinem Streetfood-Guide einen Top-Ten-Platz für die Gastronomen vergeben.