Streetfood liegt im Trend, ob Burger, frische Bowls, herzhafte Snacks oder Bagels. Ein reines Aufspringen auf die kulinarische Welle reicht aber oft nicht aus. Es braucht ein ansprechendes Konzept, Begeisterung, und auch Durchhaltevermögen, um sich bei den möglichen Gästen der umliegenden Region einen Namen machen zu können. Tanja Pucher und Florian Deutschmann eröffneten im August 2020 das "Taflo" in Bruck, und bemühen sich seitdem ein vielfältiges Gastronomieangebot zu bieten. Ein Bistro mit Wohnzimmeratmosphäre, so die Grundidee ihres Lokals in der Herzog-Ernst-Gasse. In den knapp drei Jahren seit der Gründung konnte man Platz in der Brucker Gastronomie finden, Stammkunden gewinnen, und auch überregional auf sich aufmerksam machen.