Man könnte meinen, den Betreibern vom Taflo in Bruck an der Mur geht es um eine einzige Sache: den Buchstaben B. Weil: Ein Bistro in Bruck mit Burger, Bowls und Bagels, das klingt schon verdächtig nach einem Buchstabenfetisch. Aber falsch gedacht. „Wir wollten etwas machen, in dem für jeden etwas dabei ist – ob Allesesser, Vegetarier, Veganer oder Glutenallergiker“, sagt Tanja Pucher. Für die charmante Hausherrin eignen sich Burger, Bowls und Bagels besonders gut für dieses Essen-für-alle-Konzept. Ein Blick in die Speisekarte gibt ihr recht. Denn hier ist wirklich für jeden etwas dabei.

Für die Allesesser wie mich beispielsweise. Die acht Burgerarten gleich zu Beginn sind detailliert, aber übersichtlich aufgelistet. Und sie machen allesamt hungrig. Der Taflo Homestyle-Burger (18,20 €) etwa mit einem originellen Laugenbrioche Bun oder der vegetarische mit Süßkartoffelrösti statt Fleisch (17,10 €). Und dann gäbe es da noch den King Kobe-Burger mit Wagyu-Rind aus Japan um saftige 77 Euro. Aber gut, ich bleibe vernünftig – und bestelle den Taflo Homestyle-Burger mit Babykartoffeln (2,90 €) als Beilage.

Ein Bistro mit Wohnzimmeratmosphäre © Lucas Palm

Lange dauert es nicht, bis der Teller serviert wird. Aber die paar Minuten reichen, um anzukommen in diesem exotischen Mikrokosmos mitten im Mürztal. Von den Decken hängen kunstvoll, aber nicht aufdringlich Seile mit Farnen. Die Trennwände bestehen aus dicken Bambusstäben. Allerhand Grünzeug ziert die Wände. Am Nebentisch werden ein paar Tiki-Bowls verdrückt, die man sich hier – genauso wie die Burger – auch komplett selbst zusammenstellen lassen kann. Ob mit Basmatireis oder Couscous als Basis, Tofu oder Putenfleisch als Proteinquelle, Sesam oder Kürbiskerne als Topping – alles geht, und die Gäste mögen das.

Was ich mag: der einfache Homestyle-Burger mit seinem herb-süßen Laugenbrot. Karamellisierte Zwiebel, zartrosa Fleisch, würzig-cremiger Cheddar – ein schöner Soulfood-Moment ist das. Ach ja, und der Avocado-Bagel (10,90 €) ist auch zu empfehlen. Die milden Tropenfruchtscheiben harmonieren großartig mit dem würzigen Frischkäse und dem süßsauren Tiki-Dip. Und: Man kann ihn auch ganz einfach mitnehmen. Erstens, weil ein Bagel sowieso nicht auskühlen kann. Und zweitens, weil es im Taflo sowieso auch alles zum Abholen gibt. Es ist halt ein Bistro für alle. Selbst für die, die keine Zeit haben, hier einzukehren.