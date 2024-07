Was haben ÖVP, FPÖ, KPÖ und die Grünen gemeinsam? Zugegeben, auf Landes- und Bundesebene ist die politische Schnittmenge meist klein, in Bruck findet man allerdings immer wieder gemeinsame Interessen. So trat man 2021 geeint gegen den Verkauf des Forstgutes Zlatten ein, nun hat man mit der Brucker Haushaltssperre und der finanziellen Lage der Kornmesserstadt das nächste Thema gefunden.