Nachdem Bruck an der Mur wegen seiner angespannten Finanzlage eine Haushaltssperre erlassen hatte, wollte FPÖ-Gemeindesprecher Stefan Hermann am Dienstag im Landtag „eine Bestandsaufnahme der Ist-Situation“ von den zuständigen Gemeindereferenten LH Christopher Drexler (ÖVP) und Anton Lang (SPÖ) hören. In zwei fast wortgleichen „Dringlichen Anfragen“ an die Regierungsspitze ging es auch darum, welche Gemeinden konkret aus dem letzten Loch pfeifen.