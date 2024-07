Mit konzentriertem Blick steht Kathrina Prattes hinter der Verkaufstheke und klopft sich Mehl von den Händen. Sie hat gerade Brot und Semmeln nachgeteilt. So ruhig sie ist, so turbulent geht es in der Bäckerei zu. „Bei uns ist immer viel los. Meine Stärke ist es aber, den Fokus zu behalten“, sagt sie und lacht. Prattes ist nämlich die neue Chefin der Bäckerei Rothwangl in Krieglach.