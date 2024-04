Die Entscheidung ist Andreas Fuchs nicht leicht gefallen. Nun ist es aber offiziell: Die Filiale der Bäckerei Fuchs in Kindberg schließt mit 30. April. „Es gibt familiäre Gründe, wieso wir das Geschäft nicht weiterführen“, erklärt Fuchs. 27 Jahre lang hat es die Filiale in der Hauptstraße 71 in Kindberg gegeben. In rund zwei Wochen wird das letzte Mal frisches Gebäck über die Ladentheke gehen. „Es ist traurig, aber nicht änderbar. Wir bleiben bei unserer Entscheidung“, so Fuchs. Ein Plakat an der Geschäftstür macht die Kunden auf die Neuigkeiten aufmerksam.