Seit Monaten wurde eifrig gearbeitet, es wurde gestemmt, gebohrt und gehämmert. Überall hatten die Handwerker das Sagen, bevor es Anfang Juni dann so weit war: Man konnte in der neuen Filiale der Bäckerei Köck in Mariazell (Grazer Straße 17, ehemaliges Proschko-Münz-Haus) bereits einkaufen gehen. Jetzt fällt am kommenden Freitag der feierliche Startschuss für geladene Gäste. „Die Bäckerei und das Café Köck eröffnen offiziell“, heißt es in der Einladung.