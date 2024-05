Nach Kindberg sperrt mit der Filiale Felber in der Mürzzuschlager Wienerstraße die nächste Bäckerei zu. Die Betroffenheit ist nicht nur, aber besonders bei älteren Menschen groß: „Es ist wirklich schade, für uns war das Verkaufslokal mit einem Stehtisch und Kaffeeautomat so etwas wie ein Treffpunkt“, heißt es bei rüstigen Senioren in Mürzzuschlag. „Ich glaub‘ auch nicht, dass die Filiale so schlecht gegangen ist, da war immer was los. Die Gemeindemitarbeiter und Hausmeister haben Jausen geholt, wir haben eingekauft, es gab dort auch Wurst, Käse und Milch.“