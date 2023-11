In manchen Kreisen war es schon länger bekannt, am Freitag machte es dann auch beim Brucker „Businesstalk“ sowie zuvor schon in sozialen Netzwerken die Runde: Zwei alteingesessene Brucker Institutionen verabschieden sich. Einerseits die „Zuckerlzentrale“, bei der ausgerechnet kurz vor dem 100. Geburtstag der Vorhang fällt. Das Geschäft wurde 1925 von Josef und Leopoldine Huber im historischen Flößmeisterhaus, Herzog-Ernst-Gasse 5, gegründet.