Mehrere Bäckereien haben zuletzt im Bezirk zu- oder aufgesperrt. In Kindberg oder Mürzzuschlag wurde etwa geschlossen, in Mariazell neu eröffnet. Jetzt gibt's auch Neuigkeiten aus der Gemeinde St. Lorenzen zu vermelden. Dort wird die Sorgerfiliale umgebaut. „Seit Anfang Juni haben wir dort am Standort geschlossen“, erklärt Geschäftsführer Albin Sorger-Domenigg.