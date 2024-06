Es geht offenbar Schlag auf Schlag in Kapfenberg: Nach der Eröffnung des „Waffelhouses“ in der Innenstadt hat kürzlich eine weitere Einrichtung ihre Pforten geöffnet. Mit „Fanny Lashes & more“ in der Grazerstraße 6 hat sich Jungunternehmerin Stephanie Fluch im Zentrum der Stadt niedergelassen. In ihrem Studio bietet sie unter anderem Wimpernverlängerungen und Wimpernliftings mit dem UV-Lichthärtungssystem an.

Einen ersten Besuch hat dem neu eröffneten Unternehmen bereits der amtsführende Bürgermeister der Stadt, Matthäus Bachernegg, abgestattet.

