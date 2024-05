Nach einigen Monaten Vorarbeit war es am Montag so weit: mit bunten Luftballons vor der Tür eröffnete Richard Wawruschka um 13 Uhr seinen Skateshop in der Brucker Schiffgasse. Dort werden unter dem Namen „Second Life Skateboards“ von Wawruschka alte Bretter mit einem neuen Design versehen und anschließend an Skaterinnen und Skater verkauft. Neben Eigenkreationen werden Skateboards und Accessoires von anderen österreichischen Marken verkauft, auch Kleinteile wie Räder sind in unterschiedlichen Ausführungen im Geschäft erhältlich.

Bereits im Vorfeld hatten sich einige Käuferinnen und Käufer angekündigt, wodurch man sich im Skateshop über einen regen Zulauf am ersten Tag freuen konnte: „Es war doch einiges los, unter der Kundschaft waren einige bekannte und einige noch unbekannte Gesichter. Es kommt aber gut an bei den Leuten“, berichtet Wawruschka von der Eröffnung.

Die Skateboards im Geschäft stellt Wawruschka zum Großteil selbst her © KLZ / Moritz Prettenhofer

Von Montag bis Freitag stehen die Türen des Skateshops von 13 bis 19 Uhr offen, samstags hat das Geschäft von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Offiziell gefeiert wird die Eröffnung am 17. Mai, wo passenderweise eines der Brucker Hofkonzerte im Hinterhof des Skateshops stattfindet. „Man kann ab 13 Uhr vorbeikommen, die Öffnungszeiten sind einmalig, mit offenem Ende“, lacht Wawruschka.