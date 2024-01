In Kapfenberg und Bruck fanden am Freitag zwei kulinarische Feierlichkeiten statt. So lud einerseits das Sardineum, ein Fachgeschäft für Ölsardinen, nach einem Soft-Opening seit 8. Jänner, zur hochoffiziellen Eröffnung in der Brucker Roseggerstraße. Andererseits zelebrierte man am Abend im Kapfenberger Traditionsrestaurant Schicker die Übergabe des Betriebs von Franz Friessnegg an seinen Sohn Hannes.