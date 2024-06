Seit dem Vorjahr wird in Bruck in Arbeitsgruppen über die Neugestaltung und Belebung der Innenstadt diskutiert. Dabei wurde klar, dass es zwar ein gemeinsames Ziel gibt – eine belebte und florierende Innenstadt –, dass aber der Weg dorthin keineswegs unumstritten ist. Die einen wollen die Autos weitgehend verbannen, die anderen sehen gerade in der leichten Erreichbarkeit einen Anreiz für Besucher und Kunden. Auch in anderen Bereichen gibt‘s unterschiedliche Zugänge.