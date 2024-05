Leere Auslagen, verschlossene Türen, unbelebte Straßen – das Bild in vielen steirischen Innenstädten ist ein dramatisches. Seit mehreren Jahren kämpft man vielerorts gegen den Abgang von Geschäften und versucht den Stadtkernen neues Leben einzuhauchen. Auch in Bruck beschäftigt man sich seit geraumer Zeit mit dieser Thematik, etwa in Form eines Wirtschaftsgipfels im April des Vorjahres.