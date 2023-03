Fast alles, was in der Brucker Wirtschaft Rang und Namen hat, traf sich am Mittwochabend im Stadtsaal. Die Stadt und das Brucker Standort-Marketing hatten zum "Wirtschaftsgipfel" geladen. Die Stadt will das ewige Lamentieren über vergebene Chancen hinter sich lassen und Chancen und Perspektiven für die Zukunft der Innenstadt erarbeiten. Und das geht nur, wenn Handel, Gastronomie, Dienstleister und Hausbesitzer mitmachen.