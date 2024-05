Ende Juni wird Bruck wieder zur Sandkiste: Vom 24. bis zum 29. Juni gastiert erneut das Strandevent „Beach an der Mur“, mit seiner mittlerweile 19. Ausgabe, in der Innenstadt. Von Montag bis Samstag wird dabei am Hauptplatz mit Boccia, Tennis, Volleyball und Spikeball eine breite Auswahl an Sportarten geboten. „Dass es die Veranstaltung schon so lange gibt, zeugt von Qualität“, lobt Sportreferent Gerald Knauß.