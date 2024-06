Die vielen Niederschläge in den letzten Tagen und Wochen verdrängen ihn zwar ein wenig, nichtsdestotrotz kommt in den Regenpausen vielerorts erste Sommerstimmung auf. So auch beim Tourismusverband Hochsteiermark, wo man der wärmsten Zeit des Jahres mit einer optimistischen Prognose entgegenblickt. „Es schaut gut aus, wir haben bereits eine gute Buchungslage“, lächelt Tourismusverband-Obmann Nino Contini und verweist auf die Mariazeller Bürgeralpe als repräsentatives Beispiel.