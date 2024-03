Still und idyllisch liegt der Waldpark Hochreiter in der Breitenau. Wer glaubt, dass es dort derzeit auch so beschaulich zugeht, der irrt. Baustellenfahrzeuge sind im 15 Hektar großen Areal unterwegs und arbeiten an den neuen Attraktionen im Park, nehmen aber gleichzeitig Rücksicht auf die 22 Tierarten, die dort ein Zuhause gefunden haben. Auf Hochtouren machen Angelika und Erhard Pretterhofer den Park fit für die Saisoneröffnung am Freitag, dem 22. März. „Wir rüsten uns für unsere Besucherinnen und Besucher. Und wir haben uns Neues überlegt“, freut sich Angelika Pretterhofer.