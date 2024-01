Die Stimmung ist bei manchen Obersteirern nicht gut: „Ab 1. 1. wird in Bruck nach 15 Uhr nicht mehr operiert, wisst ihr das schon?“, lautete die Frage besorgter Bewohner. Nun: ganz so ist es nicht. „Kleinere Eingriffe nach Stürzen werden nach wie vor in Bruck operiert, aber die großen Notfälle, etwa Polytraumata nach Verkehrsunfällen, schicken wir künftig außerhalb der Kerndienstzeiten nach Graz in die Universitätsklinik“, erklärt Erich Schaflinger, ärztlicher Leiter des LKH Hochsteiermark. Das gilt für das gesamte Einzugsgebiet im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag und Leoben.